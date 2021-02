Nyheter

Som VOL tidligere har omtalt, går Kommunedirektøren i Sortland inn for å forlenge dagens ordning hvor fastlegene som hovedregel er selvstendig næringsdrivende, i såkalte null-avtaler. I den artikkelen sier kommunalsjef for helse og omsorg i Sortland, Sture Jacobsen, at han tror det vil ha liten betydning for om kommunen klarer å holde på fastlegene hvis de blir fast ansatt.