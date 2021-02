Beslagla førerkort

Nyheter





Politiet melder på Twitter at det i regi av Utrykningspolitiet ble gjort et førerkortbeslag i Lødingen torsdag morgen.

Det var under en kontroll ved Strand i Lødingen at en bilfører kjørte forbi i 83 kilometer i timen i 60-sona. I utgangspunktet er det en hastighet som bilførere kan slippe unna med en bot på 9.050 kroner, men for denne bilføreren var det noe annet som spilte inn.

Føreren hadde nemlig mange prikker i førerkortet fra før, og med de prikkene han fikk for denne forseelsen, førte det til at Utrykningspolitiet beslagla mannen førerkort.

I tillegg ble det utskrevet to forenklede forelegg til bilførere som holdt for høy hastighet.