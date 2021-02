En person alvorlig skadd etter skred

Nyheter

I en pressemelding skriver politiet at de fikk melding om raset klokka 07.50 torsdag morgen. Raset gikk på riksvei 80 mellom Bodø og Fauske, ved Kistrand.

Alt av disponibelt mannskap ble sendt til stedet. I tillegg ble det sendt lavinehunder.

En bil med en person ble tatt av raset. Politiet melder at personen er alvorlig skadet og er blitt sendt til Nordlandssykehuset for behandling.

- Politiet ser av bilder som er tatt fra luften inn i skredområdet, at det er stor fare for flere skred i området. Det er derfor besluttet at Rv 80 fra Nordvika til Sagelva, inntil videre er stengt. Anbefalt omkjøring er via fylkesvei 17 og fylkesvei 812 om Misvær og Saltstraumen, skriver politiet. .

- Politiet viser for øvrig til skredvarsler som er sendt ut og ber folk være ekstra oppmerksomme på skredfaren i Nordland i dag, meldes det fra politiet.

Det varsles også tett kontakt med Statsforvalteren med tanke på vurderingen av skredfaren.