551 nye koronasmittede siste døgn – 225 flere enn for en uke siden

Så mange nye smittede er det ikke registrert på ett enkelt døgn, siden 13. januar. Hele 231 av de koronasmittede er registrert i Oslo. Det er det høyeste smittetallet i hovedstaden siden 19. november i fjor.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til VG at økningen den siste uken skyldes mer smittsomme virusvarianter samt mer kontakt mellom unge mennesker etter lettelser i smitteverntiltak.

– I tillegg har mange testet seg den siste tiden, ikke minst i Oslo, sier han.

Ved midnatt natt til fredag er det registrert 70.040 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). De siste sju dagene er det registrert til sammen 2.216 nye smittetilfeller i Norge. 3,7 millioner koronatester er til nå utført her i landet.

92 innlagt

308.145 personer har fått første dose av koronavaksinen, og 125.150 personer har fått andre dose.

92 koronapasienter var torsdag innlagt på sykehus. Det var tre færre enn dagen før.

Ved Nordlandssykehuset i Vesterålen er det for tiden ingen innlagte, ifølge oversikten på sykehusets nettsider. Det er to innlagte ved avdelingen i Bodø.

Det ble også registrert en rekke nye tilfeller i Nordland, ifølge VGs oversikt. Det er et stort utbrudd i Bodø om dagen som står for størsteparten av fylkets nye smittetilfeller.

78 aktive tilfeller

En periode var det over 90 aktive tilfeller i Nordland, tilfeller der smitten hadde blitt registrert i løpet av de to siste ukene. Men disse tallene sank ned til rundt 60. Nå er antallet aktive tilfeller av korona-smitte på vei opp igjen i Nordland. Ifølge VGs oversikt er det nå 78 aktive tilfeller i fylket.

I Vesterålen er det fortsatt relativt lav smitte, med under en håndfull aktive tilfeller.

Til sammen er 620 koronasmittede personer døde i Norge siden mars, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

64 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om ni dødsfall i Norge.