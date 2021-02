Nyheter

Vinjesjøveien i Bø vil være stengt fredag i noen timer. Årsaken er at det skal holdes brannøvelse, melder brannvesenet på Facebook.

Veien kommer til å være stengt frem til huset er bent ned, meldes det.

Brannsjef Torfinn Johnsen skriver i posten at de beklager ulempene det medfører, men håper på forståelse for at brannmannskapene har behov for å trene.