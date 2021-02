Hurtigruten har 13 milliarder kroner i gjeld og nesten ikke inntekter

Nyheter

Koronaåret 2020 var katastrofalt dårlig for Hurtigruten. Koronasmitte på skipet Roald Amundsen, avlysning av all cruisefart, ni av 11 skip langs kysten i opplag, nær 3.000 ansatte permittert og et skrantende omdømme i Norge. I tillegg varsler ansatte om fryktkultur i rederiet.