To kontroller ga 14 bøtelagte

Fredag formiddag var Utrykningspolitiet på plass på Hadselmyran ved Stokmarknes, melder politiet på Twitter.

Med seg hadde de laseren, klar til å kontrollere bilførerne som rullet forbi i 60-sonen.

Laserkontrollen ble innbringende for politiet og statskassa. Så mange som åtte av de kontrollerte førerne fikk utskrevet forenklet forelegg for fartsovertredelser. Ifølge Twitter-meldingen var høyeste hastighet 75 kilometer i timen, som i en 60-sone vil si at denne bilføreren må ut med 4.050 kroner. Hadde føreren holdt bare én kilometer i timen til, ville boten blitt på 5.850 kroner.





I en annen Twitter-melding rapporteres det om en laserkontroll fra Utrykningspolitiet ved Myrland på E10. Også her gjorde politiet en god fangst.

Seks forenklede forelegg ble skrevet ut mens Utrykningspolitiet sto langs veien i 80-sonen.

Høyeste målte hastighet var 100 kilometer i timen, som vil si at bilføreren som ble målt til den hastigheten, er blitt 5.000 kroner fattigere.