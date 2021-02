Tok hånd om nasker i Handelsparken

Nyheter

Fredag kveld har en vekter tatt hånd om en person som mistenkes for nasking i Handelsparken på Sortland.

Tommy Beck, operasjonsleder hos politiet i Nordland, bekrefter ved 19-tiden dette overfor VOL. Han sier at politiet er på stedet, men at han foreløpig ikke har mer informasjon om saken.

Da VOL tar kontakt med operasjonssentralen 19:50 sier Beck at det var en mindreårig person som var blitt tatt for naskeri av noe elektronikk. Politiet har vært i kontakt med vedkommendes verger, som tar over.

– Vi følger saken opp mot verger, sier han.