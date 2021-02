Veien åpnet

Nyheter

Veien ble stengt som følge av et steinras torsdag morgen. Det ble åpnet for at trafikk fikk slippe gjennom bak ledebil i løpet av dagen, men klokka 21 torsdag kveld, stengte veien for natta.

VOL har vært i kontakt med Vegtrafikksentralen for de nordligste fylkene. Der opplyses det at veien ble åpnet klokka 07.30 fredag morgen, og at det er fri ferdsel på veien.

Ifølge Vegtrafikksentralen har det vært en roligere natt til fredag, med færre meldinger enn tilfellet var natt til torsdag.