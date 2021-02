Samfunnsløftet og SNN gir 10 millioner til reiselivet i nord

Nyheter

– Reiselivet er den bransjen i nord som er hardest rammet av Covid-19. Vi vet at det har vært tøft å være leder for en reiselivsbedrift det siste året. Derfor gir vi i SpareBank 1 Nord-Norge, gjennom vårt Samfunnsløft, 10 millioner kroner øremerket til reiselivsprosjekter i sommer. Det vi ønsker er prosjekter som bidrar til at turistene velger å bli lengre på den plassen de besøker. Vi vet at èn dag ekstra gir et viktig bidrag i kassa til bedriftene, sier Bernt Ola Nilsen, Banksjef for Bedriftsmarked i Lofoten og Vesterålen, i en pressemelding.

Dette konseptet kalles «Én dag til».

– Applauderer tiltaket

Astrid Berthinussen, reiselivssjef i Visit Vesterålen, mener at SpareBank 1 Nord-Norge gjennom dette tiltaket synliggjør verdien av reiselivsnæringen og behovet for gode støtteordninger.

– Midlene fra Samfunnsløft bidrar inn til en hardt rammet næring som har behov for gode økonomiske ordninger som i større grad favner en næring med bred variasjon i driftsmodeller. Dette gir mulighet for videre bærekraftig utvikling av opplevelsesbasert reiseliv. Vi applauderer tiltaket og oppfordrer våre bedrifter til å søke på ordningen, sier hun.

Ifølge pressemeldingen merker også Line Karlsen, leder hos SpareBank 1 Regnskapshuset på Sortland, at reiselivsnæringen har det tungt under pandemien.

– De av våre kunder som driver innenfor reiseliv, enten som tilleggsnæring eller ren reiselivsbedrift, opplevde alle nedgang i omsetning i fjor. Vi har et par bedrifter hvor all booking fra utlandet ble avbestilt og det utgjør flere hundre tusen i tapt omsetning, sier Karlsen.

Både Berthinussen, Nilsen og Karlsen håper at reiselivsbedriftene i regionen benytter anledningen til å søke om støtte.

– Av de 100 aktørene vi støtter hadde det vært veldig hyggelig om vi finner flere bedrifter fra Vesterålen», slår de samstemt fast.