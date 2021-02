Vil ha svar på når arbeidet med Hålogalandsveien starter

Nyheter

– Snart 10 år etter at konseptvalgutredningen ble lagt fram er ennå ikke arbeidet påbegynt. Alle planer er ferdige og vi venter bare på bompengeproposisjonen fra regjeringen som skulle komme nå i vinter, sier Mossleth i en pressemelding.

Her er spørsmålet, med begrunnelse:

Spørsmål:

KVU-en om Hålogalandsveien har vært klar i hele perioden til dagens regjering, men ennå er ikke finansieringen klar og arbeidet er ikke påbegynt. Kommer proposisjonen om Hålogalandsveien til Stortinget før NTP blir lagt fram, eller er det slik at regjeringa nok en gang vil nedprioritere Nord-Norge?





Bakgrunn:

Som alle vet la Samferdselsminister Magnhild M. Kleppa fra Senterpartiet fram konseptvalgutredningen for Hålogalandsveien mellom Sortland bru og Snubba i Evenes. Kleppa som Samferdselsminister var overtydelig på at dette var et prosjekt som var så økonomisk bærekraftig at det måtte planlegges og gjennomføres raskt. Reguleringsplanarbeidet ble gjennomført av staten.

Etterhvert ble det lansert tre alternativer. Valget falt på traseen mellom Langvassbukt og Tjeldsund bru, med forgreininger til Lødingen og Harstad. Det skal ifølge regjeringa gjennomføres som et OPS-prosjekt (offentlig/ privat samarbeid).

Snart 10 år etter at KVU-en ble lagt fram er ennå ikke arbeidet påbegynt. Alle planer er ferdige og vi ventet bare på bompengeproposisjonen fra regjeringen som skulle komme nå i vinter.

Proposisjonen kom ikke, og utviklinga har skapt stor frustrasjon hos mange, og noen tror sågar at dette gryteklare prosjektet nok en gang blir skjøvet ut i tid.

Jeg vil understreke at fire regioner (Ofoten, Sør-Troms, Lofoten og Vesterålen) og næringslivet er enige om at dette prosjektet nå må gjennomføres