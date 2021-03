Nyheter

Dette melder Bø kommune på sin nettside.

25. februar besluttet Bø kommune at vannet i Guvåg, Røsnes og Haugsnes måtte kokes, etter at det ble funnet intestinale enterokokker i vannet. Siden har vannlinjen blitt spylt, og det har blitt gjort nye prøver som viser at vannet er rent og trygt å drikke.