Stort strandryddeprosjekt til LoVeMar

Det er syv områder i Andøy, Bø og Øksnes kommune som skal ryddes i perioden 2021 – 2023, skriver Marine Recycling Cluster på sin hjemmeside.



Arbeidsoppdraget har en verdi på om lag 11 millioner kroner og vil gi 5 arbeidsplasser i LoVeMar i ryddeperioden. I tillegg vil oppdraget gi 10 lokale arbeidsplasser for strandryddere i den enkelte kommune i den perioden det skal ryddes. Profesjonell strandrydding er et viktig satsningsområde for LoVeMar, i tillegg til utvikling og salg av utstyr.



Selskapet har utviklet en kurspakke for strandryddere i samarbeid med Marine Recycling Cluster, og vil sertifisere egne, profesjonelle strandryddere som skal delta i arbeidet.