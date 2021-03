Harstad forlenger og utvider lokale tiltak

Nyheter

Dette betyr blant annet at videregående skoler i kommunen går over til rødt tiltaksnivå, og at det innføres fullt skjenkestopp. I tillegg innføres det et tak på ti deltakere på livssynssamlinger, kurs og konferanser, og det blir ikke lenger lov å drive organisert barne- og ungdomsidrett, skriver Harstad Tidende.