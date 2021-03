Fortsatt størst på fisk

Nyheter

Årets skreisesong er absolutt godt i gang, selv om været ikke er all verdens for tiden og skaper utfordringer for fiskeflåten. Så langt er det landet 10 615 tonn fisk i Øksnes, mot vel 7 500 tonn i Andøy kommune. I Bø er det landet fattige 470 tonn fisk så langt i år.