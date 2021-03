570 nye koronasmittede siste døgn – 19 flere enn for en uke siden

Nyheter





Ved midnatt natt til fredag er det registrert 73.493 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

De siste sju dagene er det registrert til sammen 3.453 nye smittetilfeller i Norge. 3,9 millioner koronatester er til nå utført i landet.

111 koronapasienter var torsdag innlagt på sykehus. Det var seks flere enn dagen før.

Antallet aktive tilfeller i Nordland har passert 140 i løpet av torsdagen. Aktive tilfeller er smittetilfeller registrert de to siste ukene. Det er en økning fra dagen før, da det var drøyt 130 tilfeller. Det er ikke mer enn et par uker siden at dette tallet var nede i overkant av 60.

For Nordlands del trekker det store smitteutbruddet i Bodø opp tallene. Ifølge VGs statistikk er det 104 aktive tilfeller i Bodø om dagen. I tillegg bidrar Sørfold med åtte tilfeller godt i statistikken.

I Vesterålen er det Bø som har hatt utbrudd den siste tiden, der det torsdag ble kjent at den sørafrikanske mutasjonen er oppdaget i minst et av tilfellene. Det meldte kommunen torsdag.

Ifølge Nordlandssykehusets nettsider, var det ingen innlagte ved avdelingen i Vesterålen torsdag, men det var i alt sju personer innlagt ved de to andre avdelingene. Seks av innleggelsene var registrert i Bodø, mens den siste er innlagt i Lofoten.

Til sammen er 632 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

63,9 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om ni dødsfall i Norge.

