Hålogalandsveien er inne i NTP: – Det er strålende

– Det er strålende. Jeg er kjempefornøyd. Jeg fikk med meg at Ingelin Noresjø (Krf) sa i går at stortingsproposisjonen (den såkalte bompengeproposisjonen, journ. anm.) er like om hjørnet, og den er prioritet nummer 1. Dette er en skikkelig gladnyhet, sier Tove Mette Bjørkmo, varaordfører i Sortland (Ap), til VOL fredag morgen.