Russisk oppkjøp får Forsvaret til å reagere

Nyheter

Det er Teknisk Ukeblad som skriver at motorfabrikken har spesialisert seg på store skipsmotorer og har Sjøforsvaret som en viktig kunde. Blant annet har Norges største kystvaktskip, KV Svalbard, hovedmotorer fra Bergen Engines. Det samme gjelder fire andre kystvaktskip samt tre nye kystvaktskip som er under bestilling.

Men Sjøforsvaret er ikke overbegeistret over tanken på at et russiskkontrollert selskap skal levere motorer og ha ansvar for service, vedlikehold og reservedeler til de norske kystvaktskipene.

– Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) og Forsvarsmateriell gjør nå vurderinger av hvordan salget kan påvirke kontrakter og fremtidige leveranser, opplyser Hans Meisingset i kommunikasjonsstaben i FLO til E24.

Ståle Ulriksen, forsker på forsvars- og sikkerhetspolitikk ved Sjøkrigsskolen i Bergen, mener ifølge avisa at teknologien bak motorene vil være svært interessant for den russiske marinen, som han sier sliter med å bygge sine egne motorer til halvferdige militærskip ved verft i Russland.

Morselskapet til TMH International – TMH Group – ble etablert i 2002 og har 100.000 ansatte fordelt på 25 avdelinger og land. Bergen Engines har 950 ansatte, hvorav 670 i Bergen.

Bergen Engines har siden 1946 levert over 7000 motorer til skip og landkraft over hele verden, hvorav rundt 4000 fortsatt er i drift.