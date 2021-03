Trenger hjelp til å finne denne hunden på Stokmarknes

Nyheter

Det er en hvit husky som siden i formiddag har vært på rømmen på Stokmarknes. Dyrebeskyttelsen har påtatt seg å hjelpe med å finne den, og setter stor pris på om du tar kontakt om du har informasjon.

– Vi har hørt at hunden har sprunget mellom Tømmervika og Søndre. Det er veldig kaldt ute nå, så vi er litt redde for henne. Hun har en svart sele på seg med et bånd hengende etter. Hun er snill, men redd folk og kommer ikke bort til fremmede. Hun kommer heller ikke om man lokker med mat. Derfor blir vi veldig glade om dere tar kontakt med Marita på tlf. 95852844 og gir oss beskjed, oppfordrer Marita i Dyrebeskyttelsen.