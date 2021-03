Lagde bråk i sentrum

Nyheter





Det er via en Twitter-melding at politiet opplyser at det er en person som forstyrrer ro og orden utenfor Burger King.

Politiet har rykket ut til stedet.

Det skal være snakk om en person som er overstadig beruset som lager problemer.

Det var en ung mann som sto bak bråket, melder politiet i en ny melding på Twitter, klokka 20.35. Personen er født i 2001 er blitt overlatt til militærvakta ved kystvaktbasen.

- Fått pålegg om å holde seg unna sentrum frem til i morgen 0800, opplyser politiet i meldingen.