Traktor skapte problemer

Nyheter

I løpet av mandag var det flere bilførere som satte seg fast eller kjørte av veien. Glatt føre skapte en del utfordringer for trafikken i Vesterålen mandag.

Et av stedene det var noen utfordringer, var ved Sandnes i Hadsel kommune. Der satte en traktor seg så fast i grøfta at det måtte hjelp til for å få den opp. En tipser opplyser til VOL at det skal ha vært stans i trafikken forbi stedet mens bilbergere forsøkte å få traktoren opp av grøfta.

Det er bare å henstille, som både politi og Statens vegvesen har gjort ofte i det siste, om å kjøre forsiktig og etter forholdene.

Litt over halv fem mandag ettermiddag var fylkesvei 885 åpen for trafikk igjen etter bergingsarbeidet.