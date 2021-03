Nyheter

«Havnestriden» mellom Øksnes kommune og staten engasjerer også fylkesråd for samferdsel Bent-Joacim Bentzen. Han har tidligere uttalt at det er oppsiktsvekkende at samferdselsdepartementet forsøker å fraskrive seg sitt ansvar med å iverksette nødvendige tiltak for å dempe følgevirkningene av den gigantiske, statlige havneutbyggingen for noen år siden.