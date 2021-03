Mente forelegget var feil, nå er han dømt

Nyheter

Mannen sa i et intervju med VOL i begynnelsen av februar at han kunne bevise at han var uskyldig. Noen daglig tidligere skrev VOL om at mannen valgte å ta oppgjøret om tre prikker og bot i tingretten. Vesterålen tingrett ha nå avsagt dom i saken, uten meddommere, der konstituert tingrettsdommer Lene Fjellstad Johnsen avsa dom om bot og saksomkostninger.