Nå kan de over 18 år i Sortland som vil ha vaksine registrere seg

Det skriver kommunen på sin hjemmeside.

Kommunen mottar i dag vaksine som er prioritert helsepersonell, men ønsker å være forberedt til når en massetesting kan skje.

– Når en slik vaksinering eventuelt kan komme vet vi ikke, men vi ønsker å være forberedt allerede nå, skriver kommunene.

Kun kommunen tilbyr vaksinen

Sortland kommune opplyser at hvis innbyggere registrerer seg selv skal registrering kun gjøres via kommunes hjemmeside. De påpeker også at ansatte i kommune som hjelper til med registrering, vaksinetelefon og vaksinering har taushetsplikt.

– Det er ingen andre enn Sortland kommune som tilbyr denne type vaksine i vår kommune nå. Vaksinen er gratis, og det er heller ingen betaling verken på forskudd eller etter vaksinering, opplyser de.

De som i aldersgruppen mellom 75 og 84 år, som bor og oppholder seg i kommunen over lengre tid og ikke er kontaktet av kommunen, må registrere seg på kommunens hjemmeside. De som skulle trenge hjelp med dette kan ta kontakt med vaksinetelefonen til kommunen.

Ber om tålmodighet

Sortland kommune skriver at de får en del henvendelser fra innbyggere som lurer på når det blir deres tur for vaksinering.

– Vi mottar fortsatt begrenset mengde vaksiner, slik at antall doser varierer fra uke til uke. Dette gjør at vi ikke kan forutse når det blir din tur til vaksinering, eller gi noen timer lang frem i tid. Så vi må bare be om tålmodighet; du får tilsendt time når det er din tur til å få vaksine. Vi håper å være ferdig med aldersgruppen 75-84 år i løpet av februar/mars. Vi oppfordrer folk til å følge litt ekstra med på telefonen og til å svare selv om nummeret som ringer ikke er kjent, skriver de.

Ifølge FHIs oversikt er så mange i Vesterålen og Lødingen vaksinert til nå: