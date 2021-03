Stiller spørsmål om håndtering av henvendelse fra FAU

Nyheter

Han viser til et leserinnlegg som både VOL og Bladet Vesterålen har publisert, underskrevet av FAU-ene ved Sortlandsskolene. Der stiltes det spørsmål om kommunen har søkt tilskuddsordninger som er ment til å være til hjelp for barn og unge i en vanskelig tid. FAU-ene ytret bekymring for den fysiske og psykiske helsen til enkelte ungdommer.

– De nevner i sitt leserinnlegg to tilskuddsordninger, den ene er LOS, rettet mot ungdom i alderen 12-24 år som er i særlig risiko for å havne utenfor i skole og arbeid. Den andre er ifølge FAU-ene å søke på spesielle «Foreldrestøttende tiltak» der FAU-ene kan være partnere i et slikt prosjekt, skriver Torgersen.

På bakgrunn av dette stiller han følgende spørsmål til driftsutvalgsmøtet førstkommende torsdag: