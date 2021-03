Fant dødt foster i Kvæfjord. Nå er saken henlagt

Nyheter





– Vi har hatt ulike hypoteser, alt fra at det var en personlig tragedie til et straffbart forhold. Det har pågått en omfattende etterforskning, men saken henlegges som intet straffbart, sier stasjonssjef ved Harstad politistasjon, Frank Sletten til NRK.

Liket var et prematurt foster som var 34 uker. Det bar preg av å ha ligget lenge. Sletten sier til NRK at det har vært nødvendig å bruke god tid på undersøkelsene. Statsadvokaten i Troms og Finnmark har nå henlagt saken, der begrunnelsen er at det ikke har skjedd en straffbar handling. Dette skriver NRK onsdag.

– DNA-analyser viser at liket har samme mor og far som det premature fosteret som ble funnet på en annen adresse i Kvæfjord i oktober 2019, sa etterforskningsleder Morten Hole ved Harstad politistasjon til Harstad Tidende i oktober 2020.