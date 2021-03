Sortland pauser bruk av vaksine

Nyheter





Kommuneoverlegen sendte ut pressemelding like over klokka 15 torsdag ettermiddag. I løpet av dagen hadde det kommet frem en rekke meldinger om bivirkninger og dødsfall i Danmark relatert til vaksinen.

VG skrev tidligere torsdag at Folkehelseinstituttet (FHI) og Legemiddelverket hadde vært i møter om vaksinen skulle stanses.

Det r retningslinjer fra nettopp FHI som gjør at Sortland kommune når setter AstraZeneca-vaksinen på pause.

– Vi avventer videre utredning og avklaring fra FHI og legemiddelverket. Vi vil følge disse sentrale myndigheters retningslinjer også i det videre arbeidet med vaksineringen, opplyser Røkenes i pressemeldingen.

Hun forklarer at med økende smitte er beskyttelse mot sykdommen covid-19 (korona) stadig viktigere. Sortland kommunes helseteam vil derfor holde seg oppdatert og være klar til å fortsette vaksineringen, med vaksinene som er godkjent for bruk i Norge.

– Vi får fortsatt noen doser Pfeizer-vaksine også som vi vaksinerer med ukentlig, melder hun.

Kommuneoverlegen melder at alle som er satt opp til time til vaksinering, og skulle mottatt den omtalte vaksinen, nå har fått kansellert sin time. Hun har ikke mer informasjon nå, men lover å komme med informasjon når hun mottar det fra sentrale myndigheter.

Også Andøy kommune skriver på sine nettsider at de kommer til å sette vaksinering med den omtalte vaksinen på vent. Andøy kommune opplyser at de vil kontakte alle som er satt opp til time for vaksinering med vaksinen. De som er satt opp til vaksinering med Pfizer-vaksinen skal møte som normalt fredag.