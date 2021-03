Driver «etterforskning» på den gamle sykehustomta

Nyheter

Besikt AS er et rådgivende ingeniør- og takstfirma som er engasjert av SP Maskin AS i Harstad. Entreprenøren forsøker å finne ut hva som fantes av bygninger i perioden fra 1945 til 1960. Selskapet har begrenset «etterforskningen» til en mindre del av tomta, og som de har ringet inn med rødt på illustrasjonen de har sendt kommunen.