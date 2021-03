Nordlys: Vant rettssaken mot oppsagt direktør. Han beskylder styreleder for å ha holdt tilbake informasjon

Nyheter

Både iTromsø og Nordlys (begge krever innlogging) omtaler dommen, der Nordnorsk Kunstmuseum frifinnes for usaklig oppsigelse av sin tidligere direktør. McGowan ble avskjediget fra stillingen i mars 2020, som var halvannet år før det opprinnelige åremålet gikk ut. Han tok sin tidligere arbeidsgiver for retten for usaklig oppsigelse. I Nord-Troms tingrett ble Nordnorsk Kunstmuseum frifunnet og den tidligere direktøren ble dømt til å gjøre opp for 530.000 kroner i saksomkostninger.