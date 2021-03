Nyheter

Det er NRK som melder at regjeringen har satt av 440 millioner til Andenes havn i forbindelse med Nasjonal Transportplan som legges frem om ikke lenge.

Til NRK sier statssekretær Ingelin Noresjø at dette er sårt tiltrengte kroner for at Andenes havn skal henge med i utviklingen.

Tidligere er det kjent at havnene på Værøy og Røst har fått tildelt midler gjennom Nasjonal Transportplan.





VOL kommer tilbake med mer om denne saken i løpet av mandagen