640 nye koronasmittede siste døgn

Nyheter





Ved midnatt natt til mandag er det registrert 80.440 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

De siste sju dagene er det registrert til sammen 5.498 nye smittetilfeller i Norge. 4,1 million koronatester er til nå utført i landet.

443.696 personer har fått første dose av koronavaksinen, og 246.961 personer har fått andre dose, ifølge de siste oppdaterte tallene fra Folkehelseinstituttet (FHI).

200 koronapasienter var søndag innlagt på sykehus. Det var 23 flere enn dagen før.

I Nordland er det fem innlagte ved Nordlandssykehusets avdeling i Bodø.

Ifølge VGs oversikt over smitteutviklingen, er det nå over 190 aktive smittetilfeller i Nordland fylke. Det er Bodø som står for de aller fleste av disse med 134 totalt. Nylig ble ti kommuner rundt Bodø stengt ned i en uke for å få bukt med et smitteutbrudd i regionen. I tillegg har Sørfold med 12 tilfeller og Steigen med 11 tosifret antall aktive tilfeller.

Blant kommunene i Vesterålen er det Bø som har meldt om aktive tilfeller, senest et tilfelle på lørdag. Statistikken viser hjemkommunen til de smittede, som vil si at det kan være vesterålinger med aktive tilfeller som er bosatt i andre kommuner, men registrert i statistikken som smittet i vesterålskommunen.

Til sammen er 632 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

63,9 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om ni dødsfall i Norge.