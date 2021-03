Slutter som administrerende direktør i ØE

Nyheter

Det melder selskapet i en pressemelding mandag ettermiddag

Han har jobbet i Øksnes Entreprenør (ØE) i fem år, og har ifølge pressemeldingen på disse årene ledet selskapet gjennom en betydelig vekst og organisasjonsutvikling.

I perioden har selskapet tredoblet sin omsetning, vunnet den internasjonale og prestisjetunge European Business Awards, samt fått utmerkelsen for Beste Bygg i Nord.

– Det har vært fem fantastiske og krevende år, skriver Reinholdtsen.

– Da jeg startet i ØE i 2016 satte jeg meg et mål om å profesjonalisere selskapets prosesser og kvalitet, finne og ansette dyktige nøkkelpersoner samt innfri styrets vekstambisjon. Dette i takt med at det gode arbeidsmiljøet – som er det viktigste fundamentet for å lykkes - måtte bevares. Det har vi klart, skriver han.

– Naturlig å slippe til en annen

Reinholdtsen beskriver ØE som en markant nordnorsk entreprenør med solid ordrereserve og som en stabil organisasjon. I løpet av mars skal selskapet sertifiseres innen ISO 14001 og 9001, som er ledelsessystem for kvalitet og miljø.

– Når ØE nå skal gå over i en ny etappe der hovedfokuset blir driftsoptimalisering og forvaltning, er det for meg naturlig å slippe til en annen som har et langsiktig perspektiv på å lede og levere på denne fasen. Jeg har vært heldig som har fått jobbe sammen med de fantastiske menneskene i ØE over flere år, jeg kommer til å savne gjengen, skriver han.

I pressemeldingen takker styret Reinholdtsen for innsatsen som han har lagt ned i bedriften og ønsker han lykke til i fremtiden.

Fremover vil styret mobilisere for å finne en ny leder til selskapet, og inntil videre vil Reinholdtsen fortsette i rollen som leder.