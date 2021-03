866 nye koronasmittede i Norge

Nyheter





Totalt er nå 81.305 personer her i landet registrert koronasmittet, viser oversikten fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) ved midnatt natt til tirsdag.

Dagen før ble det registrert 640 nye smittede. 4,2 millioner koronatester er til nå utført i landet.

443.696 personer har fått første dose av koronavaksinen, og 246.961 personer har fått andre dose, ifølge de siste oppdaterte tallene fra Folkehelseinstituttet (FHI). Tekniske problemer gjorde at tallene ikke ble oppdatert mandag.

I Nordland var det en betydelig nedgang i antallet aktive smittetilfeller, som vil si tilfeller som er registrert de to siste ukene. Dette viser VGs statistikk. En summering av tallene for Nordland viser 145 aktive tilfeller i fylket, mot 190 mandag. Mesteparten av tilbakegangen ligger i tallene fra Bodø, der det for første gang på over ei uke er under 100 aktive tilfeller, som trolig har bakgrunn med at de første tilfellene fra det massive utbruddet i kommunen for en tid tilbake er ute av statistikken for de siste to ukene.

I Vesterålen står fortsatt Bø med det eneste regionale tilfellet.

221 koronasmittede pasienter var innlagt på sykehus i Norge mandag. Det utgjorde en økning på 21 pasienter fra dagen før.

Også i Nordland er det en økning på antall innlagte. På sine nettsider opplyser Nordlandssykehuset at det er åtte personer innlagt med korona-smitte, som er tre flere enn ved forrige oppdatering. Alle innlagte er innlagt i Bodø.

Til sammen er 640 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.