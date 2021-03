Fire nye koronapositive i Bø

Nyheter

De fire smittede er nærkontakt av personen som lørdag fikk påvist koronasmitte.

– Lørdag 13. mars ble det bekreftet et nytt tilfelle med Covid-19 i Bø kommune. Denne personen ble satt i isolasjon og alle kjente nærkontakter ble satt i karantene. I dag, tirsdag 16. mars, er det bekreftet at fire av nærkontaktene som allerede var i karantene har testet positivt for Covid-19. Disse er satt i isolasjon, og personene følges opp av helsevesenet, skriver kommunen på sin Facebook-side.

Kommunen opplyser at smittevernteamet følger situasjonen tett, og at de vil komme tilbake med mer informasjon hvis det skjer endringer.

Anders Svensson, kommuneoverlege i Bø, sier til VOL at de foreløpig ikke vet hvorvidt de som har testet positivt er smittet av et mutantvirus.

– Prøvene blir analysert og vi vil få svar i løpet av et par-tre dager, sier han.

Svensson sier at de har oversikt over de nærkontaktene til de smittede som de kjenner til.