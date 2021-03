Nederlag for Alf Brekken og Sønner i tingretten - anker

Alf Brekken og Sønner AS har vært i en langvarig strid med Veidekke etter et rassikringsprosjekt på E10 i Lofoten. Oslo tingrett har avsagt dom i saken, men alt tyder på at saken ikke er over med det.