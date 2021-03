«Frifinnelse» endte i lang fengselsstraff

Nyheter

VOL har tidligere skrevet at Vesterålen tingrett ikke var enige med politiets tiltale i saken da den gikk for retten i fjor høst. Aktor la ned påstand om blant annet fire års fengsel. Vesterålen tingrett dømte mannen til å betale en bot på 10.000 kroner, og ble frifunnet for de mest alvorlige forholdene.