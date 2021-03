Vil flytte barn fra Børøya til Søndre

Nyheter

Oppvekstutvalget, som hadde saken på bordet onsdag morgen, skulle se på kommunal overtakelse av barnehagen. Det var barnehagen selv som tok kontakt med kommunen om overtakelse. Den økonomiske situasjonen i barnehagen gjør at det er to valg. Enten tar kommunen over, eller barnehagen går konkurs. Barna er uansett ivaretatt, lover økonomisjefen.