– Du bør ikke reise rundt for å besøke familie og slekt i påsken

I en pressemelding skriver kommuneoverlegen at de per nå ikke har noen kjente smittetilfeller i Andøy, og at de ønsker at det skal fortsette slik. Hun mener at med en krevende situasjon mange steder i landet, er det viktig at alle bidrar.

– Du bør ikke reise rundt for å besøk familie og slekt i påsken, fordi det øker risikoen for smitte. Studenter kan reise hjem hvis de følger smitteverntiltakene, sier Holm.

Hvis du er student og skal hjem til Andøy i påsken, bør du ifølge kommuneoverlegen holde deg til din egen husstand. Dette for å begrense antall nærkontakter.

– Vi har ikke hatt noen bekreftede tilfeller av koronasmitte her siden 26. januar. La oss gjøre det vi kan for at det skal fortsetter slik.

