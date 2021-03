Nyheter

– Styret har nå vedtatt at man skal gå bort fra hjemmevaktordningen. Vesterålen er først ute og legger standarden for hva Nordlandssykehuset ønsker for ambulansetjenesten og hvordan vi skal ha tjenesten i fremtiden, sier Ernestussen til VOL. Hun er tillitsvalgt i Fagforbundet.