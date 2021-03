Det blir slutt på hjemmevakt for ambulanseansatte i Vesterålen

I år skal ambulansearbeiderne på Andenes og Myre gå over til permanent vakt på vaktrom. Det samme skal skje på Åse og i Bø i 2022, men de to sistnevnte får en forlenget midlertidig ordning slik at de slipper å gå tilbake til hjemmevaktordning.