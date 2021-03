Spisser satsingen for å få enda flere nye arbeidsplasser

Nyheter

Samskap har nå sendt forslaget til handlingsplan for 2021 til Andøy kommune. Årsmeldingen for 2020 viser 89 arbeidsplasser så langt i omstillingsperioden. Programleder Brita Erlandsen opplyser at en ringerunde til bedrifter med avsluttede prosjekt, viser at potensialet i framtida er 376 nye arbeidsplasser.