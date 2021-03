Nyheter





Det var Utrykningspolitiet som var på plass ved Kanstadfjorden i Lødingen torsdag formiddag for å ha fartskontroll.

I løpet av kontrollen var det ti bilførere som holdt for høy hastighet forbi Utrykningspolitiets målepunkter. Det er politiet som opplyser dette i en post på deres side på Twitter.

Den høyeste hastigheten var ifølge politiet 105 kilometer i timen i 80-sona. Det betyr at bilføreren som holdt den hastigheten må finne seg i å betale 6.800 kroner for å ha vært for hard på gassen.