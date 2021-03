Nytt smittetilfelle i Sortland

Nyheter

– Smittesporing er startet og det jobbes med en bred kartlegging. Per nå er smittekilde ukjent, men etter det vi vet nå mistenker jeg ikke mutasjonsvirus, skriver kommuneoverlege Mette Røkenes i en pressemelding.

Hvis innbyggerne har spørsmål i forbindelse med dette opplyser Røkenes at kommunes koronatelefon vil være åpen lørdag og søndag fra 11:00-13:00.

– Med utgangspunkt i den stadig økende smitten i samfunnet generelt bes det om at alle tenker seg godt om før de drar på besøk eller mottar besøk. Oppfordringen er klar: vi ber alle holde seg mest mulig i ro og unngå reising, også innenlandsreiser. Tenk over hvem du gjør til dine nærkontakter og begrens sosial kontakt, skriver hun.

– Dette må vi ikke ta for gitt

Kommuneoverlegen oppfordrer folk til å ikke reise rundt for å besøke venner eller slekt i påsken. Dette fordi det øker risikoen for smitte. Hvis man er student og skal reise hjem til Sortland i påsken, sier Røkenes at man bør holde seg til sin husstand.

– Situasjonen er skjør i hele landet, også hos oss, selv om vi har hatt flaks og unngått utbrudd. Våre barn og unge har fått gått på skole, hatt åpne fritidsaktiviteter og kunne vært med venner. Dette må vi ikke ta for gitt. Det er viktig at vi alle gjør en innsats nå for å skjerme våre barn og unge, vi må alle gjøre vårt beste for å bevare skolene og fritidsaktivitetene åpne, skriver hun.

Røkenes henviser til de gjeldende smittevernreglene:

Unngå unødvendig reising, dette gjelder også innenlands

Hold minst 1, helst 2 meters avstand

Begrens sosial kontakt

Husk håndhygiene

– Jeg vil minne om at alle som har symptomer må ta kontakt for testing. Test kan man bestille selv via Sortland kommunes hjemmeside eller du kan ringe Koronatelefonen, avslutter hun.