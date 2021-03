Stiller spørsmål ved det offentlige transporttilbudet fra bygdene

Nyheter

Fylkeskommunen har gjort endringer i busstilbudet som vanskeliggjør flere eldre sine muligheter til å gjøre nødvendige ærend. Nå spør Liv Tjønsø, leder i Sortland Eldreråd, ordfører Karl-Erling Nordlund om han ønsker å gjøre noe med dette.

I et spørsmål til ordføreren viser Tjønsø til at eldrerådet har registrert stort engasjement i media på bakgrunn av fylkeskommunens endring av busstilbudet mellom bygdene og Sortland sentrum.

– Spesielt har det handlet om buss fra Innlandet/Blokken til sentrum. Endringene i rutetilbudet har medført problemer med å kunne gjøre sine nødvendige ærender i sentrum og komme seg hjem innenfor en rimelig tid. Eldrerådet har stor forståelse for de frustrasjoner bygdefolket uttrykker, og støtter oppropene fra bygdefolket, skriver hun.

Eldrerådet påpeker følgende:

Sortland består av mange bygder i tillegg til et sentrum

Sortland har ei befolkning som stadig blir eldre

Sortland kommune følger nasjonale føringer som sier at eldre skal bo lengst mulig hjemme

Det meste av handel, kultur- og servicetilbud finnes i Sortland sentrum

Tjønsø skriver at disse forholdene betinger at det er mulig for blant annet eldre, funksjonshemmede og unge som er avhengig av offentlig transport å delta i samfunnet og benytte seg av service- og kulturtilbud som finnes.

– Vi er kjent med at det rundt i landet finnes mange forskjellige løsninger og samarbeidsformer for å løse spørsmålene innen offentlig transport, skriver hun.

På bakgrunn av dette stiller hun og eldrerådet følgende spørsmål til ordføreren: