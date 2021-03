Vil kjempe for prosjekt som ikke er NTP

Fylkesråd for transport og infrastruktur, Bent-Joacim BentzenTrond-Erlend WillassenFylkesråd Bent-Joacim Bentzen mener Nordland er sett i Nasjonal transportplan. Men påpeker at han vil kjempe for en del større prosjekter som nå er falt ut.