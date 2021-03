577 nye koronasmittede siste døgn – 63 færre enn for en uke siden

Nyheter

Ved midnatt natt til mandag er det registrert 86.939 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

De siste sju dagene er det registrert til sammen 6.499 nye smittetilfeller i Norge. 4,3 millioner koronatester er til nå utført i landet.

497.011 personer har fått første dose av koronavaksinen, og 261.503 personer har fått andre dose.

244 koronapasienter var søndag innlagt på sykehus. Det var elleve flere enn dagen før.

Ved Nordlandssykehusets avdeling i Bodø er det registrert fem innleggelser som følge av korona, men det er ingen meldte innleggelser i Vesterålen og Lofoten av samme årsak.

Etter at den periode var opp mot 200 aktive smittetilfeller i Nordland, som vil si smitte registrert de siste 14 dagene, er tallet nå sunket til i underkant av 120 ifølge VGs oversikt over registrerte smittetilfeller. Vesterålen hadde en periode ingen aktive tilfeller, men har nå sju, etter at det i løpet av de siste perioden er registrert fem smittede i Bø og at Sortland i slutten av forrige uke fikk registrert to nye tilfeller.

Til sammen er 648 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

62,3 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om ni dødsfall i Norge.