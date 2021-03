Nyheter

Lørdag kveld meldte Sortland kommune at det var registrert et nytt tilfelle med covid-19 i Sortland. Vedkommende som er smittet er en foresatt til en elev på Lamarka skole. Det betydde at samtlige av de 150 elevene på elevens trinn, ble testet i helga.

– Prøvesvarene er kommet inn, og så langt er det ingen positive. Og etter det jeg har overblikk over nå er det kommet svar på nesten alle prøvene. Jeg tror det er mange glade barn og voksne i Sortland i kveld, sier kommunelege Mette Røkenes i Sortland i en pressemelding mandag kveld.

Hun presiserer at det er noen få prøver hvor det er lekkasje på prøveglasset slik at prøven ikke er blitt analysert. Disse det gjelder vil bli oppringt tirsdag for å avtale ny time for test.

– Dette betyr at i morgen kan alle som er i ventekarantene OG vært inne på helsenorge.no og funnet sitt negative prøvesvar, gå på jobb og skole. De kan også gjenoppta sine fritidsaktiviteter. Finner du ikke ditt svar kan du ringe Koronatelefonen i morgen og få svar, utdyper hun.

De som er i karantene må forholde seg til karantenereglene. Ved spørsmål kan de ta kontakt med kommunens Koronatelefon.

– Dette er svært gledelige nyheter. Vi har kartlagt bredt og situasjonen føles per i dag som under kontroll. Så nå håper jeg på en smittefri påske for Sortlands innbyggere, fortsetter Røkenes, som sier det ikke er grunnlag for å sette inn noen lokale tiltak for å hindre smittespredning med hensyn på dagens situasjon.

– Det er viktig at alle utviser forsiktighet og følger alle nasjonale smittevernregler. Situasjonen kan raskt endre seg og alle må bidra og ta sin del av ansvaret, minner hun på avslutningsvis.