Hjemmeskole for mange elever

Boreal innstiller all skolekjøring i morgen grunnet den dårlige værprognosen. På bakgrunn av dette, samt at uværet ser ut til å treffe oss hardt, er det besluttet at Hadsel kommune gjennomfører hjemmeskole for alle elever onsdag.

– Vi har mange elever som går til og fra skolene, og av hensyn til en trygg skolevei er det ikke tilrådelig med morgensdagens værmelding at de skal ferdes langs veiene, sier oppvekstsjef Line Pedersen.

SFO skal holdes åpent for de elevene som har et tilbud der, og som ønsker å benytte seg av det.

Rektorene har tirsdag ettermiddag sendt ut til alle lærere og foresatte.

Tiltak i Hadsel onsdag 24.mars er følgende;

· Grunnskolene og Hadsel voksenopplæring holdes stengt

· SFO holder åpent for de som har tilbud der

· Kulturskolen gjennomfører digital undervisning

· Hadsel videregående skole holder stengt (besluttet av ledelsen i HVGS)

· Teknisk etat har økt beredskap på Melbu, Stokmarknes og Innlandet. Det er utplassert mannskap og kjøretøy på Langøya.

Fra før er det kjent at også Sortland og Hadsel videregående skoler gjennomfører hjemmeskole onsdag.