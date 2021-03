Nyheter

Vesterålskraft meldte tidligere at litt over 700 kunder i kommunene Øksnes og Bø var uten strøm i kveld. Selskapet opplyste via Facebook at feilene er meldt inn til driftssentralen og at det jobbes for å løse problemene. Klokken 20:30 har Vesterålskraft redusert antallet kunder uten strøm til like i overkant av 100 husstander.