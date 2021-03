Veiproblemer på Holmstad

Nyheter

Dette melder Statens Vegvesen på sin nettside 175.no. Etaten opplyser at det er lokal omkjøringsmulighet. VOLs mann på stedet opplyser at isen har pakket seg opp under brua, slik at vannstanden har økt betraktelig. Entreprenør er på stedet og forsøker å ordne opp i problemene. Politiet har stengt av veien.